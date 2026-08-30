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30 августа, 18:10

Общество

Столичные волонтеры соберут товары для детей из новых регионов к 1 Сентября

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице продолжается акция "Соберем ребенка в школу". Жители передают детям из новых регионов рюкзаки, школьную форму, тетради и другие необходимые вещи к началу учебного года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Пункты приема работают в волонтерских окружных центрах "Доброе место", штабах "Москва помогает" и "Домиках добра" на фестивальных площадках проекта "Лето в Москве". Акция продлится до 30 сентября.

Чаще всего москвичи приносят тетради, обложки, ручки, карандаши, линейки, циркули, транспортиры, чертежные наборы, текстовыделители, пластилин, ластики, точилки, рюкзаки, мешки для обуви и пеналы. Также можно передать школьную и спортивную одежду и обувь для детей от 6 до 17 лет: юбки, сарафаны, брюки, пиджаки, рубашки, водолазки, футболки. Все предметы должны быть новыми и в упаковке, одежда – с бирками.

Волонтеры принимают и проверяют вещи, сортируют и упаковывают их в коробки для последующей передачи адресатам. Адреса пунктов можно найти на сайте проекта "Москва помогает".

В Центральном детском магазине на Лубянке в рамках благотворительного праздника проекта "Город неравнодушных" также установлен специальный бокс для сбора канцелярии, книг, одежды и обуви.

Инициативу активно поддерживают и добровольцы из штабов "Москва помогает". В частности, Анастасия Богданова, участвующая в сборе вещей уже третий год, регулярно самостоятельно приносит школьные принадлежности: тетради, карандаши, фломастеры и альбомы для рисования.

До 6 сентября "Домики добра" работают на 30 фестивальных площадках столицы. Там принимают подарки для участников СВО, детей из новых регионов и животных из приютов. В 15 штабах "Москва помогает" круглый год принимают продукты, средства гигиены, детские товары и одежду.

Ранее в Госдуме предложили предоставить родителям школьников оплачиваемый выходной 1 сентября, чтобы они могли посетить линейку и провести День знаний вместе с детьми. Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов отметил, что некоторые компании идут навстречу сотрудникам и разрешают отсутствовать на работе 1 сентября, но чаще всего за счет отгула без сохранения зарплаты.

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