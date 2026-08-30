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30 августа, 15:18

Происшествия

Два человека погибли от отравления спиртом в Туве

Фото: depositphotos/sudok1

В Туве два человека погибли и еще двое были доставлены в больницу в тяжелом состоянии после отравления спиртосодержащей продукцией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

Инцидент произошел в Дзун-Хемчикском районе. 30 августа в больницу Кызыла с признаками острой интоксикации экстренно доставили двух человек, их состояние оценивается как тяжелое. Позже стало известно о смерти еще двух человек.

По предварительным данным, причиной резкого ухудшения самочувствия стало употребление алкоголя, приобретенного вечером 29 августа. Для выяснения обстоятельств в село Чыргакы направлена специализированная следственно-оперативная группа.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. По версии следствия, четверо местных жителей употребляли спиртные напитки, после чего трое почувствовали ухудшение состояния здоровья. Несмотря на оказываемую медицинскую помощь, двое пострадавших скончались, третий находится в реанимационном отделении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, для выявления причины смерти двух людей назначены экспертизы.

Ранее 16-летняя девочка из Приморья оказалась в реанимации после того, как выпила подряд 5 банок энергетических напитков. Подростка привезли на скорой поздним вечером в критическом состоянии. У нее диагностировали тахикардию и сильный тремор.

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