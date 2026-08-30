Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки "Запад" бронеавтомобиль Titan-S канадского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

До этого ведомство не сообщало о потере украинской армией данного бронеавтомобиля.

Также противник потерял за последние сутки более 210 солдат, американский бронетранспортер М1117, боевую бронемашину "Казак" и 20 автомобилей.

Ранее Вооруженные силы России при помощи БПЛА подбили три судна, которые перевозили грузы военного назначения в Черном море. В Минобороны РФ уточнили, что эти корабли были использованы в интересах украинских войск.

Ведомство уже объясняло, что удары по сухогрузам снижают возможности противника по транспортировке вооружения, военной техники и других грузов военного назначения.

