Ограничения на полеты сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

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Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Оба аэропорта возвращаются к штатному режиму работы. В Росавиации отметили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Между тем ограничения продолжают действовать в аэропорту Внуково. В настоящий момент авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры безопасности вводились в столичных аэропортах в связи с угрозой БПЛА в Московском регионе. С полуночи на подлете к столице средствами ПВО было уничтожено 13 вражеских беспилотников.