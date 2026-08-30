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Культура

Умер российский актер Сергей Максимов

Фото: кадр из фильма "День победы"; режиссер – Федор Петрухин; производство – FM Film Company

Российский актер и клоун Сергей Максимов (Макс Максимов) умер на 81-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС его вдова.

Актер умер утром 29 августа. По словам вдовы, его смерть была внезапной, у Максимова не было хронических заболеваний. Похороны актера пройдут 2 сентября в Приморско-Алтайске.

Максимов родился в Москве в августе 1946 года. Он окончил Творческую мастерскую клоунских жанров и режиссерский факультет ГИТИСа.

За свою карьеру артист успел поработать клоуном-акробатом в Союзгосцирке, а также сняться более чем в 20 лентах. Среди них: "Страна Чудес", "Доктор Живаго", "Охотники за бриллиантами", "Летучая мышь", "Обратная сторона Луны" и другие проекты.

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