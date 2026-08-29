РИА Новости: суд арестовал девочек, подозреваемых в убийстве ребенка в Подмосковье

29 августа, 20:41Происшествия
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Обеих несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве мальчика в Подмосковье, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Они пробудут под стражей до конца октября.
Тело мальчика с признаками насильственной смерти ранее обнаружили в подвале заброшенного здания. К преступлению могут быть причастны две несовершеннолетние девочки, их задержали 28 августа.
По версии следователей, убийство было заранее спланировано, а одна из участниц снимала происходящее на камеру. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
О ходе расследования дела поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Кроме того, соболезнования родным убитого выразила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.