РИА Новости: суд арестовал девочек, подозреваемых в убийстве ребенка в Подмосковье

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Обеих несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве мальчика в Подмосковье, арестовали на два месяца, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Они пробудут под стражей до конца октября.

Тело мальчика с признаками насильственной смерти ранее обнаружили в подвале заброшенного здания. К преступлению могут быть причастны две несовершеннолетние девочки, их задержали 28 августа.

По версии следователей, убийство было заранее спланировано, а одна из участниц снимала происходящее на камеру. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

О ходе расследования дела поручил доложить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Кроме того, соболезнования родным убитого выразила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.