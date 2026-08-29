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29 августа, 17:28

Транспорт

Еще 700 вагонов серии "Москва-2026" поступят в парк столичного метро в 2026-2027 годах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 700 вагонов современной и технологичной серии "Москва-2026" поступят в парк столичного метро в течение 2026–2027 годов. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

"Мы продолжаем масштабную программу обновления подвижного состава в соответствии с поручением Сергея Собянина. Столичный метрополитен – лидер по обновлению поездов среди городов Европы и Америки", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За последние 10 лет московское метро получило свыше 5 тысяч новых вагонов, добавил он.

Новые поезда уже курсируют на Филевской, Кольцевой, Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях. Ими полностью укомплектованы Большая кольцевая, Некрасовская и Троицкая линии. В ближайшее время 12 составов серии "Москва-2026" выйдут на Рублево-Архангельскую линию.

Парк вагонов московского метро в настоящее время один из самых молодых и современных. Средний возраст вагонов снизился с более чем 20 лет до 11,7 года. Доля новых поездов выросла примерно с 13% в 2010 году до 80%. Согласно транспортной стратегии, в 2030 году этот показатель превысит 90%.

Ранее сообщалось, что столичный транспорт подготовлен к новому учебному году. В частности, в 10 округах города будут работать свыше 10 специальных утренних и вечерних маршрутов автобусов и электробусов, которые проходят прямо к учебным заведениям.

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