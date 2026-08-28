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28 августа, 12:55

Транспорт

Расписание электричек Белорусского направления МЖД изменится с 31 августа по 11 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Расписание ряда пригородных поездов Белорусского направления скорректируют с 31 августа по 11 сентября из-за ремонтных работ на участке Можайск – Бородино. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Изменения коснутся преимущественно электричек дальнего следования. У некоторых поездов скорректируют время отправления и прибытия или количество остановок, отдельные составы будут ходить по сокращенным маршрутам.

Кроме того, временно отменят несколько электричек между Можайском и Вязьмой, Голицыно и Лобней, Бородино и Лобней, а также Москвой и Гагариным.

Корректировки затронут и скоростные "Ласточки" между Москвой, Смоленском и Минском. В частности, поезд № 734 Смоленск – Москва с 31 августа по 3 сентября и с 7 по 10 сентября будет отправляться в 15:16 вместо прежнего времени, а прибывать в столицу в 19:54. Таким образом, отправление сдвинется на 48 минут раньше, а прибытие – на 43 минуты.

Причиной изменений станут работы на участке Можайск – Бородино протяженностью 10,2 километра. Железнодорожники заменят рельсовые плети, очистят щебеночный балласт, выполнят сварку, выправку и балластировку пути. Работы проведут в технологические окна с 00:05 31 августа до 00:05 4 сентября и с 00:05 7 сентября до 00:05 11 сентября.

Ранее в РЖД сообщили, что в этом году планируют оснастить системами беспилотного управления еще 10 электропоездов "Ласточка" на МЦК, расширив парк автоматических составов. В 2024 году компания уже запустила регулярные рейсы в режиме "автопилот", за это время поезд совершил более 3,5 тысячи кругов и проехал 200 тысяч километров.

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