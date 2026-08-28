Сербия выразила готовность предоставить площадку для переговоров по Украине

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Посол Сербии на Украине Андон Сапунджи заявил, что Белград готов предложить свою территорию для диалога между Москвой и Киевом, если это потребуется. Об этом он рассказал в интервью украинским СМИ, передает "Газета.ру".

Дипломат отметил, что Сербия сделает все возможное для содействия установлению мира, если Россия и Украина сочтут ее участие полезным. Однако он уточнил, что Белград не стремится переоценивать свою роль в мирном процессе.

Решение о начале переговоров, их формате и условиях должны принимать сами стороны конфликта. Сербия не является стороной противостояния, не оказывает давления ни на Россию, ни на Украину и не намерена навязывать им какие-либо решения, добавил Сапунджи.

Ранее в Кремле сообщили, что переговоры по украинскому конфликта стоят на паузе, новых идей для их продолжения нет. Кроме того, Киев не хочет обсуждать мирное урегулирование, поэтому Москва продолжает СВО.

Также нет информации о конкретных планах и сроках проведения следующего раунда российско-украинских переговоров, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.