Лавров рассказал, какие предложения обсуждались на переговорах в Анкоридже

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл подробности обсуждения предложений США на саммите в Анкоридже в августе 2025 года. По его словам, речь шла о компромиссных вариантах, основанных на сложившихся реалиях, соощил глава МИД в интервью РБК.

"В Анкоридже мы обсуждали предложения, которые спецпосланник президента США Стив Уиткофф привозил за неделю до саммита. Они содержали определенные компромиссные нюансы, но основывались на реалиях, сложившихся на земле, включая прошедшие там референдумы", – заявил Лавров.

Министр рассказал, что на встрече Владимир Путин зачитал американское предложение пункт за пунктом и уточнял у Уиткоффа, правильно ли он излагает позицию президента США Дональда Трампа.

"После того, как все зачитанное было подтверждено как позиция Трампа, Путин сказал: "Дональд, тут есть нюансы, но я принимаю твое предложение полностью. Мы готовы". Если это не согласие и не недоговоренность, тогда я и не знаю, что такое договоренность", – отметил Лавров.

По словам главы МИД, Трамп на саммите в превосходных тонах отзывался о достигнутых результатах, отметив лишь один сложный вопрос – контроль Украины над частью ДНР. Однако, как добавил Лавров, сразу после Анкориджа европейцы вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским начали оказывать давление на Трампа.

"В июне на саммите "семерки" Макрон гордо объявил: "Мы похоронили Анкоридж, и теперь Трамп с нами". Я не знаю, как это рассматривается в Белом доме, но никакой реакции на эти слова не прозвучало", – отметил министр.

Лавров также заявил, что Трамп полностью поддерживал подписание достигнутых договоренностей, однако этого так и не произошло. Кроме того, министр указал, что США переживают из-за утраты былого могущества: по доле в мировой экономике они уже не лидируют, а по военным расходам фактически заставили Европу увеличить траты почти до 1,5 триллиона долларов.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил, что Москва может в сжатые сроки наладить необходимые контакты с Вашингтоном по украинскому вопросу, если поступят соответствующие запросы. Российская сторона внимательно отслеживает сигналы США, уточнил дипломат.

В свою очередь, Соединенные Штаты выразили готовность сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Украине, чтобы содействовать переходу России и Украины к мирным переговорам, отметил заместитель постпреда США при ООН Дэн Негреа.