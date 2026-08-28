Более 40 человек погибли при ударах ВСУ по автобусам в России с начала года

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С начала 2026 года жертвами украинских ударов по рейсовым автобусам в РФ стали 43 человека, в том числе трое детей. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов – 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе 3 ребенка", – цитирует дипломата ТАСС.

Мирошник подчеркнул, что эта статистика – результат мониторинга МИД России. При этом она отражает минимальное число ударов и жертв, поскольку включает только верифицированные случаи. Ряд других инцидентов еще требует дополнительного сбора данных.

Ранее дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Лисичанск – Стаханов в ЛНР. В тот момент транспортное средство с 15 пассажирами находилось на автодороге Золотое – Первомайск.

В результате удара погибли 9 человек. Одна пассажирка госпитализирована, еще 4 пострадавших направили на амбулаторное лечение. В их числе оказалась мать одной из погибших.

СК России возбудил уголовное дело о террористическом акте. Следователи организовали ряд мероприятий, необходимых для сбора доказательств, установления обстоятельств случившегося, а также типа и модели использованного БПЛА.