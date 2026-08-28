Суд в Петербурге заочно арестовал Александра Невзорова

Фото: ТАСС/AP/Sergei Konkov(Александр Невзоров признан иноагентом в РФ)

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заочно заключил под стражу журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом и участником запрещенного в России экстремистского объединения). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Срок избранной меры составляет 2 месяца. Он начнет исчисляться с момента экстрадиции журналиста на территорию страны или его задержания в России.

Невзорову вменяют уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ) и финансирование экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК РФ). По второму обвинению ранее была также заочно арестована супруга журналиста Лидия.

Кроме того, Невзоров проходит по делу о распространении фейков о действиях Вооруженных сил России во время спецоперации на Украине. Оно было возбуждено в 2022 году. Журналиста при этом объявили в розыск. Также супругов включили в перечень террористов и экстремистов как объединение в марте 2025 года.

