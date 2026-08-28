ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на МКАД

Фото: Агентство "Москва"

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 24-го километра МКАД в районе Каширского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Как сообщил Агентству "Москва" информированный источник, столкнулись три грузовых автомобиля. Травмы получил один из водителей, который был зажат в кабине. Пострадавший деблокирован и передан медикам.

На месте аварии работают городские оперативные службы. Уточняются все обстоятельства случившегося.

Движение в районе ДТП в настоящее время затруднено. Водителям рекомендовали использовать для объезда МСД и ТТК.

Ранее на пересечении 1-го Красногвардейского проезда с Выставочным переулком рядом с деловым центром "Москва-Сити" произошло ДТП с электробусом. Предварительно, водитель транспортного средства ехал через перекресток, соблюдая правила дорожного движения. В этот момент пешеход выбежал на дорогу на красный сигнал светофора.