28 августа, 18:21Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на МКАД
Фото: Агентство "Москва"
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 24-го километра МКАД в районе Каширского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Как сообщил Агентству "Москва" информированный источник, столкнулись три грузовых автомобиля. Травмы получил один из водителей, который был зажат в кабине. Пострадавший деблокирован и передан медикам.
На месте аварии работают городские оперативные службы. Уточняются все обстоятельства случившегося.
Движение в районе ДТП в настоящее время затруднено. Водителям рекомендовали использовать для объезда МСД и ТТК.
Ранее на пересечении 1-го Красногвардейского проезда с Выставочным переулком рядом с деловым центром "Москва-Сити" произошло ДТП с электробусом. Предварительно, водитель транспортного средства ехал через перекресток, соблюдая правила дорожного движения. В этот момент пешеход выбежал на дорогу на красный сигнал светофора.