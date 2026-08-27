27 августа, 22:47Происшествия
Прокуратура взяла под контроль ход расследования ДТП в Зюзине
Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Прокуратура Юго-Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП в Зюзине. Об этом сообщила столичная прокуратура в MAX.
ДТП произошло на пересечении улицы Каховка и Севастопольского проспекта вечером 27 августа.
По предварительным данным, участниками аварии оказались Mercedes и Haval. Первый после столкновения вылетел на тротуар и врезался в светофор.
В результате случившегося травмы получили водитель Haval и пешеход, находившийся на тротуаре. При этом СМИ писали, что пострадали 6 человек.