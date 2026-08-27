Концерт Шакиры в Дохе отменен

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Концерт Шакиры, запланированный на 18 ноября на стадионе 974 в столице Катара, отменен. Об этом сообщили организаторы мероприятия РИА Новости.

При этом причины такого решения не называются.

Ранее также был отменен музыкальный фестиваль Offlimits с участием Шакиры и Jonas Brothers, который должен был пройти 21 ноября в Абу-Даби. При этом фестиваль уже переносили с апреля на ноябрь.

Возврат билетов будет автоматически осуществлен через платформу, на которой они были куплены. О возврате средств будет сообщено дополнительно.

Также сообщалось, что выступления американского рэпера Tyga (настоящее имя – Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. – Прим. ред.), запланированные на 28 и 29 августа в Екатеринбурге и Москве, переносятся на ноябрь. Организаторы указали, что это произошло по обстоятельствам, независящим от них. Купленные билеты будут действительны на новую дату.

