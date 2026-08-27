Самолет Лукашенко приземлился в Москве

Фото: MAX/"Пул Первого"

Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом сообщил близкий к пресс-службе президента республики телеграм-канал "Пул первого".

Глава Белоруссии планирует встретиться с Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Предполагается, что президенты могут обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы региональной и международной повестки, а также тему безопасности. Сам Лукашенко говорил, что речь пойдет о вопросах, которые они "не смогут согласовать".

Встреча с Мишустиным, в свою очередь, может быть посвящена практическим вопросам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации кооперационных проектов.