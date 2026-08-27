Авто вылетело на тротуар в Зюзине после столкновения с другой машиной

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Легковой автомобиль вылетел на тротуар и врезался в светофор на пересечении улицы Каховки и Севастопольского проспекта после столкновения с другой машиной. Об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

Как рассказал Агентству "Москва" информированный источник, в результате аварии пострадали 6 человек. Их осматривают врачи скорой помощи.

На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено на 0,4 километра, добавили в столичном Дептрансе.

Ранее на проспекте Вернадского у дома 14 водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения. После столкновения автомобиль загорелся. Пожарным удалось оперативно потушить возгорание.