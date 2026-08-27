27 августа, 20:40Город
Башня падения "Свободный полет" в "Острове мечты" установила рекорд России
Фото: dreamisland.ru
Аттракцион "Свободный полет" в столичном парке "Остров мечты" признали самой высокой башней падения в России. Высота конструкции составляет 68 метров, сообщили на официальном сайте парка.
Аттракцион внесли в реестр Книги рекордов России. По высоте среди существующих башен падения такого типа он занимает второе место в мире.
Во время работы "Свободного полета" используется режим "пуск и отскок", а колонна аттракциона в процессе движения поворачивается на 360 градусов.
Ранее этим летом в "Острове мечты" открылась новая уличная часть. После запуска всех зон количество механических аттракционов превысит 60, что позволит парку войти в пятерку крупнейших в мире.
Гостям стали доступны 15 тематических зон и более 100 развлечений, включая первую в Восточной Европе монорельсовую гору "Пламя скорости" длиной 631 метр.