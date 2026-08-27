Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 20:40

Город

Башня падения "Свободный полет" в "Острове мечты" установила рекорд России

Фото: dreamisland.ru

Аттракцион "Свободный полет" в столичном парке "Остров мечты" признали самой высокой башней падения в России. Высота конструкции составляет 68 метров, сообщили на официальном сайте парка.

Аттракцион внесли в реестр Книги рекордов России. По высоте среди существующих башен падения такого типа он занимает второе место в мире.

Во время работы "Свободного полета" используется режим "пуск и отскок", а колонна аттракциона в процессе движения поворачивается на 360 градусов.

Ранее этим летом в "Острове мечты" открылась новая уличная часть. После запуска всех зон количество механических аттракционов превысит 60, что позволит парку войти в пятерку крупнейших в мире.

Гостям стали доступны 15 тематических зон и более 100 развлечений, включая первую в Восточной Европе монорельсовую гору "Пламя скорости" длиной 631 метр.

Читайте также


город

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика