В "Лужниках" открыли летний сезон

Фото: пресс-служба олимпийского комплекса "Лужники"

Летний сезон стартовал в олимпийском комплексе "Лужники" в Москве. В этом году новым пространством для отдыха стал фонтан на центральной площади, сообщила пресс-служба комплекса.

Отмечается, что этим летом одним из самых популярных мест станет экскурсионный маршрут по крыше Большой спортивной арены. Все желающие могут подняться на высоту почти 60 метров, пройти круг протяженностью около километра и увидеть панораму города. Оттуда открывается вид на Москву-реку, Новодевичий монастырь, МГУ, деловой центр "Москва-Сити", Воробьевы горы, парк и территорию "Лужников".

Экскурсия начинается в чаше арены – у бровки футбольного поля. Гид расскажет об истории создания олимпийского комплекса и о том, как он развивается. Запись на экскурсию доступна на сайте "Лужников".

Для любителей спорта набережная комплекса специально оборудована для бега, катания на велосипедах и роликах. Там же расположены площадки воркаута. На набережной впервые в этом году заработал причал для электросудов.

После завершения работ по благоустройству, которые сейчас ведутся в "Лужниках", к велосипедному и беговому маршрутам добавится новый. Он пройдет вокруг Большой спортивной арены и на прилегающих территориях.

Дорожки бегового маршрута оборудуют специальным резиновым покрытием. Движение автомобилей организуют таким образом, чтобы было удобно всем посетителям комплекса.

Зимой в "Лужниках" можно было посетить единственный в России мультимедийный каток. В теплое время года там можно посидеть у воды и насладиться видом на Большую спортивную арену, Москву-реку и Воробьевы горы.

"Новое пространство для отдыха – водная гладь с танцующими фонтанами и 3D-мэппингом в вечернее время, кафе и ресторанами", – указали в пресс-службе.

Кроме того, летом между Дворцом тенниса и спортзалом "Дружба" работают открытые корты для большого тенниса и падел-тенниса. Территория включает не только спортивную составляющую, но и необходимую инфраструктуру для отдыха после тренировок. Корты уже доступны для бронирования.

Отдохнуть горожане и туристы также могут на пляже "Лужники". Там есть два бассейна, зеленая территория с лежаками, детские водные развлечения, площадка для волейбола, бани и кафе.

Вместе с тем до сентября в "Лужниках" пройдет более 20 различных мероприятий. Среди них – проект "Лето в Москве", фестиваль школьного спорта, "Уличный драйв" и другие. В концертной афише "Лужников" такие звезды, как Егор Крид, Леонид Агутин, Ваня Дмитриенко, группы "Руки Вверх" и "Звери". Особым событием станет выступление возрожденной группы "Кино".

Рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) в этом сезоне дважды выступит на Большой спортивной арене – сольно и в тандеме с Гуфом (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.). Более того, состоится концерт популярных блогеров и дискотека 1980-х. В спортзале "Дружба" до конца сентября можно будет посетить цирковое шоу "Сны Пушкина".

"С наступлением тепла приятно провести время на веранде ресторана или кафе в зеленой парковой зоне или на набережной с видом на Москву-реку. В "Лужниках" представлены разные гастрономические форматы: от кафе до ресторанов с полноценным меню азиатских и европейских кухонь", – заключили в пресс-службе.

Между тем на ВДНХ с 9 до 13 июня пройдут концерты Международного московского джазового фестиваля. Выступления можно посмотреть на площадке около фонтана "Дружба народов". 9 и 11 июня они будут начинаться в 17:00, а 12 и 13 июня – в 15:00. Вход свободный.