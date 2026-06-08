"Мосбилет" приглашает горожан и гостей столицы на музейные экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В июне в музеях, подведомственных столичному департаменту культуры, пройдет серия семейных экскурсий. Билеты на все мероприятия можно приобрести в сервисе "Мосбилет", передает портал мэра и правительства столицы.

К примеру, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына приглашает на две выставки с экскурсиями. По выставке "Алексей Исупов: между Вяткой и Тибром. Русская душа в лучах итальянского солнца" экскурсии пройдут 9, 11, 16, 18, 20, 23, 26 и 30 июня. Гости узнают о творчестве художника, родившегося в Вятке и учившегося у Валентина Серова и Константина Коровина. Несколько лет он прожил в Самарканде, но затем уехал в Италию из-за болезни. Там он добился признания и проводил персональные выставки.

Там же 10, 11, 13, 17, 20, 24, 25 и 27 июня пройдет экскурсия по выставке художницы-иконописца Юлии Рейтлингер – "Под небом голубым…". Экспозиция охватывает разные периоды ее жизни: Петербург, учебу в Праге и Париже, эмиграцию и возвращение в СССР. Большая часть икон 1970–1980-х годов предоставлена частными коллекционерами и редко экспонируется. Адрес Нижняя Радищевская улица, дом 2, строение 3, возрастное ограничение – от 6 лет.

В музее-заповеднике "Царицыно" также запланированы программы. 20 июня – экскурсия по выставке "Ненаивное наивное. Искусство вне правил" с куратором. Гости узнают о течении в деталях, о том, почему художники могут не соблюдать законы пропорций и композиции, как подражают шедеврам Эрмитажа и Третьяковки. Адрес Дольская улица, дом 1, строение 4, возрастное ограничение – старше 6 лет.

12, 13 и 19 июня состоится программа "Дедушка-рожок, живой Курилка и компанейский дрозд" – рассказ об имении Черная Грязь, давшем начало дворцово-парковому ансамблю. Также гостям предложат русские народные игры. Адрес Дольская улица, дом 1, строение 6, возрастное ограничение – от 6 лет.

16 июня – экскурсия "Императрица и столица. Как Екатерина Великая Москву посещала" от старшего научного сотрудника, кандидата исторических наук Светланы Калининой. Гости узнают о визитах Екатерины II в Москву в 1775 году и о влиянии императрицы на политическую и культурную жизнь города.

Также в усадьбе Кусково запланированы несколько экскурсий. 11 июня – программа "Музейные профи" для посетителей старше 12 лет. Гостям расскажут о музейных профессиях, хранении и уходе за экспонатами, работе хранителей и реставраторов. Адрес улица Юности, дом 2.

Московский музей современного искусства 7, 13, 14, 20, 21 и 27 июня проведет экскурсии по выставкам "Феномены" и "Аладдин Гарунов. Путь. Форма. Образ". На первой представлены работы 11 авторов из МГАХИ имени В. И. Сурикова и РГХПУ имени С. Г. Строганова, преломляющих академический метод. Вторая – выставка современного художника, работающего на стыке живописи, скульптуры и объектного искусства. Там расскажут о его творческом пути и о его выборе необычных материалов, таких как старые ковры и куски резины. Адрес улица Петровка, дом 25, строение 1, возрастное ограничение – старше 12 лет.

14 июня там же пройдет экскурсия "Усадьба "в Грузинах": история и архитектура" – старший научный сотрудник Михаил Касаткин расскажет об истории городской усадьбы конца XIX века в русском стиле, где когда-то хранилось частное собрание коллекционера Петра Щукина. Гости увидят дворовую территорию и фрагменты сохранившихся интерьеров. Возрастное ограничение – 12 плюс.

На экскурсии приглашает и Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева. 12 июня там состоится программа "Растения привычные, такие необычные" – прогулка по музейному приусадебному саду с рассказом о цветущих растениях и их связи с насекомыми. Адрес: Малая Грузинская улица, дом 15, возрастное ограничение – 6 плюс.

Вместе с тем Музей-мастерская Зураба Церетели предлагает две программы. 21 июня – экскурсия с мастер-классом "Главный герой картины" для детей младше 12 лет. Это разговор о жанрах искусства и создание книжки-раскладушки. 14 и 28 июня пройдет "Кругосветное путешествие" – изучение работ Церетели, знакомство с тбилисскими улочками в технике перегородчатой эмали, античным искусством и художниками прошлого, создание сувениров Адрес: Большая Грузинская улица, дом 15, возрастное ограничение – от 6 лет.

Музей космонавтики предлагает сборные экскурсии по постоянной экспозиции 9–12, 16–19, 23–26 и 30 июня. Посетители познакомятся с историей освоения космоса – от проектов Константина Циолковского до современных орбитальных станций. Адрес проспект Мира, дом 111. Возрастное ограничение – старше 6 лет.

В Доме Гоголя 10, 17 и 24 июня состоится экскурсия "Тайны старинной усадьбы". Гости узнают о творчестве Николая Гоголя и истории усадьбы, где он провел последние годы, а также обсудят загадки его жизни и творчества, например причины смерти и тайну сожженного второго тома "Мертвых душ". Адрес Никитский бульвар, дом 7а, возрастное ограничение – от 6 лет.

11 и 20 июня там же можно посетить экскурсию "Образ Голландии в усадьбе Кусково" – гости познакомятся с павильоном "Голландский домик" 1749 года, построенным в память о Петре I и его увлечении этой страной. Посетители узнают об его особенностях архитектуры, внутренней отделки и обстановки, включая "плитковое" убранство стен и его технологию. Возрастное ограничение – старше 6 лет.

В "Биокластере" запланированы две экскурсии. 12, 13, 14, 20 и 21 июня в павильоне № 28 "Пчеловодство" – программа "Жужжащий мир" о многообразии насекомых, социальной организации пчел и их роли в природе. Адрес проспект Мира, дом 119, строение 28, возрастное ограничение – от 6 лет.

20 и 27 июня в павильоне № 31 "Геология" – экскурсия "Кубическая биология" по выставке "12 признаков живого" – сравнение биологических объектов с элементами игры "Майнкрафт", обсуждение научных фактов и игровых условностей. Адрес проспект Мира, дом 119, строение 31.

28 июня в Музее Вадима Сидура пройдет экскурсия ко дню рождения художника по обновленной экспозиции "Карта мифа". Гости познакомятся с разнообразием пластического языка Сидура, увидят впервые за долгое время экспонируемую цветную деревянную скульптуру, узнают о его биографии, учебе у Георгия Мотовилова, серии "Памятники" и графических работах разных лет. Адрес Новогиреевская улица, дом 37а, возрастное ограничение – старше 16 лет. Для посещения потребуется регистрация и входной билет в музей.

Ранее сообщалось, что в кинопарке "Москино" 20 и 21 июня состоится семейный фестиваль под открытым небом "Традиция". Центральная площадь кинопарка на два дня превратится в подиум. Откроет фестиваль показ "Русская мода" с работами молодых дизайнеров.