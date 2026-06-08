Джазовый фестиваль пройдет на ВДНХ с 9 до 13 июня

Фото: пресс-служба ВДНХ

Концерты V Международного московского джазового фестиваля пройдут с 9 по 13 июня на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве". Выступления можно будет увидеть на площадке около фонтана "Дружба народов", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Зрители послушают победителей Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов. Среди них – "Крис энд Соул Проект", "Виктория Линник энд Лаш Лайф", квинтет Максима Медведева и Полины Ильиной, "Севен Нот Коллектив" и другие. Ежедневно фестивальную программу будут завершать "Маримба Плюс", "Реал Джем Бэнд", "Диззи Дач Дак", "Варево" и джаз-банд Мурата Плиева.

Выступления 9–11 июня будут начинаться в 17:00, а 12 и 13 июня – в 15:00. Вход свободный.

ВДНХ принимает Московский джазовый фестиваль с 2022 года. Для участников проводят не только концерты, но и бесплатные образовательные программы, которые позволяют лучше узнать культуру этого музыкального жанра.

Кроме того, 10 июня в Мемориальном музее А. Н. Скрябина состоится концерт "В ожидании праздника" с участием семьи музыкантов: юного пианиста и композитора Ильи Юровского и четырех его младших сестер – Дарины, Полины, Анны и Элины. В программе прозвучат композиции Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и самого Ильи Юровского.