Путин наградил Володина орденом "За доблестный труд"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом "За доблестный труд".

Церемония прошла в Кремле во время встречи главы государства с депутатами Государственной думы восьмого созыва, где подводили итоги работы за пять лет. Указом президента Володин отмечен за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

В ответном слове Володин поблагодарил Путина за оценку работы палаты. Спикер отметил, что Госдума стала ощущать себя единым коллективом, ответственным перед страной и гражданами. Он напомнил, что 25 лет назад по инициативе президента был принят закон о политических партиях, что заложило основу конкурентной партийной системы. По словам Володина, сегодня можно оценить, насколько это показало свою эффективность.

Кроме того, парламентарий заявил, что решение Путина передать часть полномочий по утверждению правительства Госдуме дало возможность выходить на более качественные решения. В частности, у депутатов и правительства появилась общая ответственность за конечный результат. Раньше, по его словам, при возникновении проблем депутаты могли "переводить стрелки" на правительство, теперь же ситуация изменилась.

Володин заявил, что теперь у депутатов есть возможность лучше не только слышать друг друга, но и выходить на более качественные решения. По его словам, 68,5% всех законов, принятых Государственной думой, поддержаны всеми политическими фракциями.

На этой же встрече спикер ГД заявил о полном выполнении посланий Путина Федеральному собранию предыдущих лет. Он уточнил, что за пять лет работы восьмого созыва депутаты приняли 2 980 федеральных законов. Причем каждая норма обсуждалась в профильном комитете.

Помимо этого, чиновникам удалось завершить интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле России. В этом направлении было принято около 70 базовых законов.

