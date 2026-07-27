Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 15:13

Политика

Путин наградил Володина орденом "За доблестный труд"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Владимир Путин наградил председателя Госдумы Вячеслава Володина орденом "За доблестный труд".

Церемония прошла в Кремле во время встречи главы государства с депутатами Государственной думы восьмого созыва, где подводили итоги работы за пять лет. Указом президента Володин отмечен за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

В ответном слове Володин поблагодарил Путина за оценку работы палаты. Спикер отметил, что Госдума стала ощущать себя единым коллективом, ответственным перед страной и гражданами. Он напомнил, что 25 лет назад по инициативе президента был принят закон о политических партиях, что заложило основу конкурентной партийной системы. По словам Володина, сегодня можно оценить, насколько это показало свою эффективность.

Кроме того, парламентарий заявил, что решение Путина передать часть полномочий по утверждению правительства Госдуме дало возможность выходить на более качественные решения. В частности, у депутатов и правительства появилась общая ответственность за конечный результат. Раньше, по его словам, при возникновении проблем депутаты могли "переводить стрелки" на правительство, теперь же ситуация изменилась.

Володин заявил, что теперь у депутатов есть возможность лучше не только слышать друг друга, но и выходить на более качественные решения. По его словам, 68,5% всех законов, принятых Государственной думой, поддержаны всеми политическими фракциями.

На этой же встрече спикер ГД заявил о полном выполнении посланий Путина Федеральному собранию предыдущих лет. Он уточнил, что за пять лет работы восьмого созыва депутаты приняли 2 980 федеральных законов. Причем каждая норма обсуждалась в профильном комитете.

Помимо этого, чиновникам удалось завершить интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в правовое поле России. В этом направлении было принято около 70 базовых законов.

Читайте также


властьполитика

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика