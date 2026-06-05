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05 июня, 16:56

Культура

"Мосбилет" приглашает на июньские концерты в Музей А. Н. Скрябина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Концерты для всей семьи пройдут в июне в Мемориальном музее А. Н. Скрябина, подведомственном столичному департаменту культуры. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Также гости могут посетить и основную экспозицию. Приобрести билеты можно в сервисе "Мосбилет".

В частности, 5 июня в 19:00 пройдет концерт "Саксофон XXI века". На сцене выступят студенты класса Ивана Дымы – доцента Московского государственного института культуры и преподавателя Московского губернского колледжа искусств.

6 июня в 16:00 состоится концерт Московского камерного ансамбля "Новэль". Перед публикой выступят художественный руководитель ансамбля Ксения Одинцова (сопрано), Наталия Яхонт (арфа), Максим Золотаренко (виолончель) и другие музыканты. В программе прозвучат романсы Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Александра Гурилева, Цезаря Кюи, а также сочинения для арфы и виолончели Екатерины Вальтер-Кюне и Ефрема Цимбалиста.

В тот же день, но уже в 18:00, свою новую программу представят молодые пианисты из Китая – Ифей Ван и Ли Синхан. Они обучаются на фортепианном факультете Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в классе российской пианистки, доцента Элеоноры Карпуховой. Гости услышат произведения Фридерика Шопена, Мориса Равеля, Николая Метнера, Сергея Рахманинова и Сэмюэла Барбера.

7 июня в 19:00 пройдет концерт "По страницам русской музыки", подготовленный совместно с Московской государственной консерваторией имени П. И. Чайковского. Заслуженная артистка России, профессор Наталия Деева исполнит произведения классической музыки, включая сочинения Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Метнера, а также собственное сочинение.

10 июня в 19:00 зрителей ждет концерт "В ожидании праздника" с участием семьи музыкантов: юного пианиста и композитора Ильи Юровского и четырех его младших сестер – Дарины, Полины, Анны и Элины. В программе – сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Сергея Рахманинова, Александра Скрябина и самого Ильи Юровского.

Также посетители музея могут попасть на экскурсии. Посетить основную экспозицию Мемориального музея А. Н. Скрябина можно по билетам. Она включает шесть комнат: прихожую, кабинет, гостиную, столовую, детскую и спальню.

При этом отмечается, что детская комната не сохранилась – в настоящее время там представлены документы, посвященные жизни и творчеству композитора. В остальных помещениях можно увидеть интерьер, который был при Александре Скрябине. Также во время посещения экспозиции гости услышат произведения композитора в авторском исполнении.

Музей А. Н. Скрябина является историческим местом. Великий русский композитор-символист, пианист и философ Александр Скрябин жил в квартире на втором этаже особняка в Большом Николопесковском переулке с 1912 по 1915 год. В этих стенах собирались яркие представители искусства ХХ века, в том числе Сергей Рахманинов, Константин Бальмонт и члены семьи Гнесиных.

Изначально квартира состояла из семи комнат: рабочего кабинета, гостиной, столовой, комнаты тещи композитора, комнаты дочерей, комнаты сына и супружеской спальни. Однако в результате пожара две комнаты пострадали, но остальные уцелели. В настоящее время в комнате тещи организуют временные фондовые выставки, рассказывающие о жизни и творчестве гения русской музыки.

Скрябин в 1910 году создал симфоническую поэму "Прометей", где впервые в истории объединились цвет, свет и музыка. Для исполнения физик Александр Мозер, близкий друг композитора, разработал специальный световой аппарат – он установлен на столе в рабочем кабинете. На репетициях композитор играл на рояле, а его супруга исполняла партию света. Подлинный инструмент, находящийся в кабинете композитора, звучит до сих пор – но лишь дважды в год: в день рождения и в день памяти Скрябина.

На первом этаже особняка располагается музыкальная гостиная, где проходят творческие вечера, концерты и выставки. Медиацентр "Дом Скрябина", открытый в 2013 году в здании бывшего доходного дома, продолжает развивать идеи великого композитора – теперь уже с использованием современного оборудования. В концертном зале устраивают не только вечера академической музыки, но и мультимедийные перформансы.

Вместе с тем с 9 по 13 июня на Пушкинской набережной в Парке Горького выступят известные джазмены. Посетители увидят выступления "Москоу Клезмер Бэнд", "Хоронько-оркестра", Московского государственного академического камерного хора под управлением Владимира Минина и перспективных молодежных джазовых коллективов со всей страны.

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