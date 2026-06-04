Известные джазмены выступят в Парке Горького в рамках "Лета в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Пушкинской набережной в Парке Горького в рамках совместной программы проекта "Театральный бульвар" и Московского джазового фестиваля с 9 по 13 июня выступят известные джазмены, передает портал мэра и правительства столицы.

Совместно с известными музыкантами выступят и победители Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов. Фестиваль "Театральный бульвар" проходит в рамках программы "Лето в Москве".

Зрители увидят выступления "Москоу Клезмер Бэнд", "Хоронько-оркестра", Московского государственного академического камерного хора под управлением Владимира Минина и самых перспективных молодежных джазовых коллективов со всей России, а также смогут насладиться несколькими театрально-музыкальными постановками.

9 июня будет представлен проект Азата Гайфуллина на стыке театра и музыки "Письма к Тео", созданный на основе писем Винсента Ван Гога к брату.

11 июня петербургский театр "Вертумн" покажет литературно-джазовый спектакль "Бродский. Пилигрим". Он сочетает выдержки из писем и интервью поэта с музыкой Юрия Бедрака, написанной специально для этого шоу.

В тот же день на площадках "Театрального бульвара" на Чистых прудах пройдет образовательная программа: джазовая певица Алина Ростоцкая проведет мастер-класс по хоровому искусству, будет организовано занятие по танцам в стиле свинг, а Михаил Пудков представит мастер-класс по телесной перкуссии.

Сотрудничество "Театрального бульвара" и Московского джазового фестиваля опирается на давние традиции. Первый джазовый концерт в России состоялся 1 октября 1922 года в большом зале Государственного института театрального искусства. Связь между театром и джазом подчеркивал создатель первого в СССР театрализованного джаза Леонид Утесов. Он говорил, что приходит в джаз из театра и приносит театр в джаз.

Ранее сообщалось, что в столице с 3 по 9 июня состоится ряд мероприятий проекта "Лето в Москве". В частности, 5 июня в саду "Эрмитаж" гостей научат создавать аксессуары, сувениры и элементы декора из различных материалов. Такая же программа состоится в парке "Ходынское поле" 6-го числа.