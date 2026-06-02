Кинопарк "Москино" можно посетить бесплатно со вторника по пятницу

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Кинопарк "Москино" переходит на летний режим работы – с 2 июня по 2 октября на его территорию со вторника по пятницу можно будет попасть бесплатно. Посетители смогут прогуляться по воссозданным улицам и кварталам разных эпох, заглянуть в "Парк сказок" и образовательный центр, передает портал мэра и правительства столицы.

Декорации и съемочные площадки

Гости смогут побывать в "Москве 1940-х" и "Уездном городе", где снимают исторические драмы и современные картины, погрузиться в атмосферу Древней Руси на площадках "Палаты князя Андрея" и "Соборная площадь", а также сделать яркие фото в "Ковбойском городке" и на других натурных площадках.

Посетители увидят места съемок популярных кинопроектов. К примеру, в декорации "Витебский вокзал" проходили съемки таких картин, как "Разящий луч", "Простоквашино", второй сезон "Плаксы", "Смерш-3" и "Смерш-4", "Казанова. В бегах", "Граница миров", "Баба-яга спасает Новый год" и других.

В павильоне "Аэропорт" воссозданы зоны прилета, ожидания, досмотра багажа и вылета, есть стойка регистрации, информационные табло прилета и даже салон боинга. Там снимали "Папины дочки. Мама вернулась", второй сезон "Постучись в мою дверь в Москве", "Два капитана", второй сезон "Телохранителей", "Гудбай", "Алдан", "Гуантанамера", "Граница миров", "Домовенок Кузя – 2" и другие проекты.

Площадка "Дальневосточный город" была создана для съемок исторического сериала "Арсеньев" – там можно увидеть магазины с вывесками начала ХХ века, квартал "Миллионка", китайские арки, переулки и пирс с видом на водоем. В нем живут настоящие карпы кои – декоративные одомашненные рыбы, выведенные из амурского подвида сазана. На пруду также создан эффект искусственной волны.

На площадке "Древнерусский город" можно увидеть город Руси X века времен княгини Ольги – заросшие деревьями избушки и землянки в окружении осин и папоротников, а также бревенчатые срубы с крышами в виде настилов из сена.

В декорации "Русский средневековый город" расположен замок Анны – дочери Ярослава Мудрого и королевы Франции. На площадке "Провинциальные города Европы", где снимали фильм "Буратино", гостей ждут узкие улочки с настоящей брусчаткой, двухэтажные домики с черепичными крышами, костел, школа, театр, крутые лесенки, балконы и другие объекты.

В "Парке сказок" родители с детьми смогут отдохнуть в беседках и покачаться на качелях. На территории образовательного центра работают фудкорт, ресторан и кинотеатр.

По будням в кинопарке также доступна автокиновыставка Вадима Задорожного с коллекцией легендарных автомобилей советского кинематографа. Выставка работает с 11:00 до 19:00, для посещения нужен билет – его можно купить прямо на месте.

График работы самого кинопарка – с 11:00 до 20:00, понедельник – технический день.

Летние фестивали

20 и 21 июня в кинопарке состоится фестиваль "Традиция" с более чем 100 мероприятиями. Гостей ждут концерты, поэтические перформансы, лекции, спектакли, мастер-классы и народные игры.

27 и 28 июня пройдет фестиваль "Солома", где выступят Zivert, IOWA, Uma2rman и другие музыканты.

4 и 5 июля гостей ждет рок-фестиваль "Доброфест" с участием рок-групп и альтернативных коллективов. В числе участников – "Операция Пластилин", "Йорш", "Включай микрофон!", "Анимация" и другие.

Ранее сообщалось, что в парке искусств "Музеон" в среду, 3 июня, откроется летний кинотеатр сети "Москино". В этот день зрителей ждут премьерные показы научно-фантастического фильма ужасов "Закулисье реальности" и биографической музыкальной драмы "Майкл" о жизни и творчестве Майкла Джексона.