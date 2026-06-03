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03 июня, 11:56

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Экофестиваль состоится на Северном речном вокзале 6 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Северном речном вокзале 6 июня пройдет четвертый экофестиваль, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Здесь можно будет больше узнать о том, как сохранить природу и сформировать новые полезные экопривычки. Продолжаем участвовать в важных просветительских проектах по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – привела пресс-служба слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Фестиваль пройдет с 12:00 до 16:00. В программе – мастер-классы, лекции, раздача подарков и другие активности. Вход на мероприятие свободный.

Гости смогут принять участие в экоквесте, охватывающем всю территорию Северного речного вокзала. Тем, кто посетит все пункты и отметится, вручат призы от Мосгортранса. Кроме того, у гостей будет возможность встретиться с маскотом московского транспорта – Электробусиком – и сделать с ним памятные фотографии.

На первом этаже речного вокзала в течение дня будут работать тренажер виртуальной реальности и игротека с настольными играми, а для любителей чтения организуют зону букшеринга. Также перед посетителями выступят артисты проекта "Музыка в метро".

Кроме того, в галерее разместится экопросветстенд. В его рамках можно будет посетить Музей рециклинга, поучаствовать в экоквесте "Не мусор, а вторсырье" и в интерактивном мастер-классе по переработке пластика – гостям предложат измельчить материал на велошредере, а затем переплавить его в бусины, карабины и гребни на инжекторе.

"Если у вас дома скопилась пластиковая или алюминиевая тара, то вы можете сдать ее в пункт приема пластиковой и алюминиевой тары и получить бонусы от партнера", – отметили в пресс-службе.

С 14:00 до 15:00 состоится "Экоквиз!" с вручением полезных призов. У здания Северного речного вокзала будет организована зона с электробусом, внутри которого водитель Мосгортранса проведет интерактивные уроки по безопасности. На всей территории фестиваля также пройдет общий квест с подарками.

На центральной площади гости смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению подвесного кашпо в технике макраме и игрушек для собак. Музей транспорта Москвы также проведет мастер-классы по экошарнирному транспорту и экодудлингу – для участия потребуется предварительная регистрация. В течение всего дня на площадке будет работать школа безопасности от "Велобайка".

Ранее сообщалось, что в столице с 3 по 9 июня пройдет серия мероприятий проекта "Лето в Москве". В частности, одной из центральных площадок недели станет винтажный маркет на площади Революции. Там можно увидеть коллекции антиквариата и предметов прошлых эпох.

"Фабрика мороженого" открылась в парке "Музеон" в Москве

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