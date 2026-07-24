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24 июля, 10:53

Происшествия

Двое погибли при опрокидывании автомобиля с военнослужащими в Белоруссии

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Два человека погибли из-за опрокидывания грузопассажирского военного автомобиля MAZ в Белоруссии. Об этом сообщил Следственный комитет республики.

Инцидент произошел утром 24 июля на 12-м километре автодороги Осиповичи – Барановичи. По предварительным данным, водитель при повороте на главной дороге потерял управление, и машину вынесло в кювет.

Кроме двух погибших, еще 14 пострадали: их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Осиповичский районный отдел СК возбудил уголовное дело о нарушении правил вождения или эксплуатации транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

В пресс-службе Минобороны Белоруссии также начали свою проверку. По их сведениям, в результате трагедии погибли младший сержант контрактной службы и рядовой срочной службы. Пострадавшим в ДТП оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее ДТП произошло в Бурятии на 50-м километре дороги Улан-Удэ – Кяхта. По предварительной информации, 25-летний водитель Honda Saber столкнулся с рейсовым автобусом Fiat Ducato. За помощью врачей обратились шесть человек, включая трех детей.

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