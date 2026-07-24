В "Лосином острове" выпустили в дикую природу 30 краснокнижных зайцев-русаков

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В московской части национального парка "Лосиный остров" выпустили в естественную среду обитания 30 зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Животным около 5 месяцев, они прошли специальную подготовку. Как рассказала заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Наталья Чухраева, зайцы боятся человека, умеют прятаться в валежнике, траве и ветках, а также знают, какую растительность можно есть.

Место для выпуска выбрали с учетом прошлого опыта – с этой поляны зайцы быстро уходят от скопления людей, добавила Чухраева. Летом 2025 года в парке уже выпускали 30 зайцев-беляков.

При этом после выпуска наблюдение за животными не прекращается. Специалисты следят за их судьбой с помощью фотоловушек и зимнего маршрутного учета. Отмечается, что во время последних зимних учетов в "Лосином острове" регулярно находили свежие следы зайцев – это свидетельствует об устойчивости и стабильном развитии местной популяции.

Ранее 7 детенышей краснокнижного серого тюленя вернули в естественную среду обитания в Калининградской области. Вернувшиеся в море животные, поступившие в реабилитационный центр ослабленными, с травмами и заболеваниями, уже набрали необходимую массу и прошли лечение. Детенышам также прививали навыки, необходимые в море.