Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 июля, 12:51

Город

В "Лосином острове" выпустили в дикую природу 30 краснокнижных зайцев-русаков

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В московской части национального парка "Лосиный остров" выпустили в естественную среду обитания 30 зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Животным около 5 месяцев, они прошли специальную подготовку. Как рассказала заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Наталья Чухраева, зайцы боятся человека, умеют прятаться в валежнике, траве и ветках, а также знают, какую растительность можно есть.

Место для выпуска выбрали с учетом прошлого опыта – с этой поляны зайцы быстро уходят от скопления людей, добавила Чухраева. Летом 2025 года в парке уже выпускали 30 зайцев-беляков.

При этом после выпуска наблюдение за животными не прекращается. Специалисты следят за их судьбой с помощью фотоловушек и зимнего маршрутного учета. Отмечается, что во время последних зимних учетов в "Лосином острове" регулярно находили свежие следы зайцев – это свидетельствует об устойчивости и стабильном развитии местной популяции.

Ранее 7 детенышей краснокнижного серого тюленя вернули в естественную среду обитания в Калининградской области. Вернувшиеся в море животные, поступившие в реабилитационный центр ослабленными, с травмами и заболеваниями, уже набрали необходимую массу и прошли лечение. Детенышам также прививали навыки, необходимые в море.

Читайте также


животныегород

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика