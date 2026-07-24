Mash: казанский стрелок Галявиев в письмах из колонии рассказал о симпатии к Трампу

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Осужденный за нападение на гимназию в Казани Ильназ Галявиев в письмах знакомым рассказал, что восхищается президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Mash в MAX.

По словам Галявиева, он узнал из газеты о победе Трампа на выборах и назвал политика "удивительным человеком", который, несмотря на давление и трудности, смог вернуться в Белый дом. Он также отмечал, что его восхищает способность Трампа не сдаваться.

В письмах Галявиев также рассказывал, что во время нападения на гимназию находился в состоянии психоза. По его словам, у него "полетела крыша". Сейчас он отбывает пожизненное наказание в колонии "Черный дельфин" и считает такой срок "днем сурка и концом всему", но допускает, что в будущем заключенных могут выпустить и использовать технологии контроля, чтобы они не смогли повторить преступления.

В колонии Галявиев сначала работал упаковщиком, а затем перешел в швейный цех, где занимается изготовлением формы для сотрудников предприятий. При этом он признавался, что хотел бы вернуться в одиночную камеру и вести более уединенный образ жизни.

Также осужденный рассказал, что после заключения начал изучать религиозную литературу. По его словам, вера помогла ему иначе взглянуть на жизнь, из-за чего он отказался от музыки, фильмов и некоторых светских праздников. Галявиев заявил, что, если бы раньше обратился к религии, мог бы избежать "многих ошибок".

В мае 2021 года он, будучи бывшим учеником казанской гимназии № 175, устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли 9 человек, еще 24 получили ранения. Суд признал его вменяемым и в 2023 году приговорил к пожизненному лишению свободы. Позже стало известно, что перед нападением Галявиев также планировал взорвать школу.

В июле 2026 года появилась информация о том, что Галявиев вступил в брак с 18-летней уроженкой Татарстана Дианой. Молодые люди познакомились во время судебного процесса и поженились в мае.

СМИ писали, что родственники девушки хотят отправить ее на принудительное лечение из-за этого брака, но сама Диана опровергла эту информацию. Позднее отец девушки заявлял, что не поддерживает с ней общение после решения о замужестве.