Вторая экспертиза признала вменяемым устроившего стрельбу в казанской школе

11:58
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии в Казани, признан вменяемым по итогам второй психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Богдана.
"Первой экспертизой он признан невменяемым, а вторая экспертиза признала его вменяемым, со слов следователя", – сказал он.
Таким образом, Галявиев может быть привлечен к уголовной ответственности.
Ранее Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского признал Галявиева невменяемым в момент совершения убийства. Позднее в СК заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении молодого человека будет продолжена.
Галявиев открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате погибли семь детей и две учительницы.
12 мая суд заключил его под стражу. Позже Галявиев был переведен в психиатрическую больницу СИЗО-2.
Устроивший стрельбу в казанской гимназии тщательно готовил нападение
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