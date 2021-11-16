Вторая экспертиза признала вменяемым устроившего стрельбу в казанской школе

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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии в Казани, признан вменяемым по итогам второй психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Богдана.

"Первой экспертизой он признан невменяемым, а вторая экспертиза признала его вменяемым, со слов следователя", – сказал он.

Таким образом, Галявиев может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского признал Галявиева невменяемым в момент совершения убийства. Позднее в СК заявили, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении молодого человека будет продолжена.

Галявиев открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани 11 мая. В результате погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил его под стражу. Позже Галявиев был переведен в психиатрическую больницу СИЗО-2.