Галявиев переведен в психиатрическую больницу в СИЗО – ОНК Москвы

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky/ТАСС

Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской школе, перевели после экспертизы в психиатрическую больницу в СИЗО-2. Об РИА Новости сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Ранее доктор юридических наук Леонид Головко рассказал, что в случае назначения Ильназу Галявиеву принудительного лечения его могут отпустить из медучреждения через полгода, а могут лечить и годами.

Эксперт отметил, что, согласно закону, невменяемое лицо не может нести уголовную ответственность. Однако, по его словам, таких граждан обычно помещают в закрытое медучреждение с достаточно жестким режимом.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Галявиева еще не завершена.

До этого в официальном органе Общественных наблюдательных комиссий рассказали, что Галявиев признан невменяемым на момент совершения им преступления.

Ильназ Галявиев совершил нападение на детей и учителей в гимназии № 175 в Казани 11 мая. По данным властей Татарстана, в результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу обвиняемого в нападении Галявиева на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.