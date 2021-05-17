В ГД внесли закон, запрещающий покупать оружие без медосвидетельствования

Фото: Москва 24/Никита Симонов
"Единая Россия" вносит в Госдуму законопроект, вводящий запрет на приобретение и использование оружия без медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний. Об этом руководитель комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале.
"Сегодня "Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования. <...> Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования", – отмечается в публикации.
Хинштейн уточнил, что право на проведение медицинского освидетельствования останется только у государственных или муниципальных учреждений. Оно будет включать химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование.
Ужесточение правил оборота оружия стало обсуждаться после трагедии, произошедшей в Казани 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, 28 апреля оформивший разрешение на владение оружием, расстрелял учащихся и сотрудников гимназии № 175, где ранее сам учился. По данным властей Татарстана, 9 человек погибли, еще 23 пострадали.
Владимир Путин потребовал исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, даже не приходя на осмотр. Также президент отметил, что необходимо повысить требования к владельцам гражданского оружия.
Главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов предложил выдавать медицинские справки исключительно в государственных клиниках. Также он высказал мнение, что полуавтоматическое оружие стоит выдавать лишь при пятилетнем опыте владения гладкоствольным оружием.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: