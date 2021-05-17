В ГД внесли закон, запрещающий покупать оружие без медосвидетельствования

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"Единая Россия" вносит в Госдуму законопроект, вводящий запрет на приобретение и использование оружия без медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний. Об этом руководитель комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня "Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования. <...> Вводится запрет на приобретение, хранение, ношение и использование оружия лицами, не прошедшими медосвидетельствования", – отмечается в публикации.

Хинштейн уточнил, что право на проведение медицинского освидетельствования останется только у государственных или муниципальных учреждений. Оно будет включать химико-токсикологические исследования, а также психологическое тестирование.

Ужесточение правил оборота оружия стало обсуждаться после трагедии, произошедшей в Казани 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев, 28 апреля оформивший разрешение на владение оружием, расстрелял учащихся и сотрудников гимназии № 175, где ранее сам учился. По данным властей Татарстана, 9 человек погибли, еще 23 пострадали.

Владимир Путин потребовал исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, даже не приходя на осмотр. Также президент отметил, что необходимо повысить требования к владельцам гражданского оружия.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов предложил выдавать медицинские справки исключительно в государственных клиниках. Также он высказал мнение, что полуавтоматическое оружие стоит выдавать лишь при пятилетнем опыте владения гладкоствольным оружием.