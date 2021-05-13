Путин потребовал исключить возможность покупки медсправок для получения оружия

15:14
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В России необходимо исключить возможность покупки медицинских справок для получения оружия, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, необходимо исключить ситуации, когда медицинскую справку можно купить за деньги, даже не приходя на осмотр.
Также президент отметил, что необходимо повысить требования к владельцам гражданского оружия.
"Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими", – сказал российский лидер.
В свою очередь, глава Росгвардии Золотов заявил о необходимости ужесточить требования для получения охотничьего билета, а также проходить курсы "молодого бойца".
Кроме того, Золотов предложил установить возрастной ценз в 21 год для выдачи разрешения на оружие.
Ранее с предложением ужесточить административную ответственность в сфере оборота оружия выступили в Госдуме. Также предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия. Сейчас он составляет два месяца. По задумке авторов, срок нужно увеличить до одного года.
Накануне предложение повысить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия прокомментировал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. По его словам, сейчас ведется очень серьезный анализ в сфере законодательства в части оборота оружия.
До этого профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для отказа в выдаче лицензий на покупку оружия. Рекомендация была дана на фоне произошедшего в Казани.
Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил выдачи лицензий на оружие
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