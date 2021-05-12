В России предложили ужесточить ответственность за небрежное хранение оружия

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В России могут увеличить сроки лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия. С таким предложением выступил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Уточняется, что сейчас за небрежное хранение оружия, которое привело к смерти или тяжким последствиям, грозит от одного года лишения свободы, за смерть двух и более лиц – до двух лет.

Курдесов отметил, что все чаще появляются сообщения о ситуациях, когда ребенок получил доступ к оружию одного из родителей, что привело к гибели или ранению самого ребенка или постороннего человека.

"Прошу оценить целесообразность внесения изменений в статью 224 Уголовного кодекса России в части повышения ответственности за небрежное хранение огнестрельного оружия до трех лет лишения свободы, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, до пяти лет лишения свободы в случае гибели двух и более лиц", – отметил он в своем обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ограничить доступ к оружию людям с неустойчивой психикой. Он также заявил о необходимости ужесточить ответственность за выдачу фиктивных справок, в том числе в области оборота оружия.