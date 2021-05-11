Путин выразил соболезнования родственникам детей, погибших в Казани

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Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам детей, погибших при стрельбе в школе в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Пострадавшим российский лидер пожелал скорейшего выздоровления. Также президент поручил оказать содействие и обеспечить необходимую помощь всем нуждающимся.

По последним данным, число погибших при стрельбе в школе № 175 составило восемь человек – семеро детей и одна учительница. Пострадал 21 человек.

"Соболезнуем утрате, это страшная трагедия", – говорится в сообщении.

Помимо этого, Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь в Казань. Туда же вылетит самолет МЧС с медиками и психологами на борту.

Ранее правоохранители задержали юношу, устроившего стрельбу в школе № 175 в Казани. На место происшествия приехал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Прокуратура республики организовала проверку. Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности.

После стрельбы в казанской школе ввели режим контртеррористической операции. В МВД сообщили, что после задержания напавшего на школу в Казани в здании продолжаются оперативные действия.