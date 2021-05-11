Очевидец рассказала, как дети спасались из школы, где устроили стрельбу

10:52
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Из здания школы № 175 в Казани, где неизвестные устроили стрельбу, несколько детей выпрыгнули с третьего этажа. Об этом сообщила одна из очевидцев происшествия – Диляра Самигуллина, пишет ТАСС.
"В какой-то момент из окна третьего этажа выпрыгнули несколько детей, очевидно, чтобы спастись от того, кто их преследовал", – рассказала женщина.
Стрельба в одной из школ в Казани произошла 11 мая. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли десять человек. Прокуратура республики организовала проверку. Также к месту происшествия выехал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Правоохранителям удалось задержать подростка, устроившего стрельбу. Сообщается, что второй стрелок может оставаться в здании.
Также уточняется, что в результате происшествия госпитализированы двенадцать детей и один взрослый.
В Казани двое неизвестных открыли стрельбу в школе
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