Двенадцать детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы в школе в Казани

10:39
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Двенадцать детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы в школе № 175 в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативно-диспетчерский отдел Республиканского центра медицины катастроф.
10 детей и взрослого доставили в РКБ, двоих детей – в седьмую больницу.
Ранее СМИ сообщали о девяти погибших – восьми детях и учителе.
По данным правоохранительных органов, стрельбу устроили двое неизвестных. Несколько детей выпрыгнули с третьего этажа, спасаясь от злоумышленников.
Отмечалось, что полицейские задержали подростка, устроившего стрельбу. Второй стрелок, предположительно, остается в здании. Есть данные, что он может удерживать заложников.
Источник в администрации школы рассказал, что нападавший в настоящее время не учится в школе № 175. Возможно, он учился там раньше.
Прокуратура республики организовала проверку. На место ЧП направлены более 20 бригад скорой помощи. Также к месту происшествия выехал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. Также власти опровергли информацию о том, что в еще одном учебном заведении города произошла стрельба.
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