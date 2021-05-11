Двенадцать детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы в школе в Казани

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Двенадцать детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы в школе № 175 в Казани, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативно-диспетчерский отдел Республиканского центра медицины катастроф.

10 детей и взрослого доставили в РКБ, двоих детей – в седьмую больницу.

Ранее СМИ сообщали о девяти погибших – восьми детях и учителе.

По данным правоохранительных органов, стрельбу устроили двое неизвестных. Несколько детей выпрыгнули с третьего этажа, спасаясь от злоумышленников.

Отмечалось, что полицейские задержали подростка, устроившего стрельбу. Второй стрелок, предположительно, остается в здании. Есть данные, что он может удерживать заложников.

Источник в администрации школы рассказал, что нападавший в настоящее время не учится в школе № 175. Возможно, он учился там раньше.

Прокуратура республики организовала проверку. На место ЧП направлены более 20 бригад скорой помощи. Также к месту происшествия выехал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. Также власти опровергли информацию о том, что в еще одном учебном заведении города произошла стрельба.

