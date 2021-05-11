Девять человек погибли при стрельбе в школе в Казани – СМИ

Девять человек погибли в результате стрельбы в школе № 175 в Казани, еще 10 человек пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Погибли девять человек, среди них восемь детей и учитель. Пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы", – сказал собеседник агентства.

По данным правоохранительных органов, стрельбу устроили двое неизвестных. Прокуратура республики организовала проверку. Также к месту происшествия выехал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Сообщалось, что правоохранители задержали одного подростка, устроившего стрельбу. Второй стрелок может оставаться в здании.

Мэрия Казани сообщила, что после инцидента во всех учебных заведениях города были усилены меры безопасности. Также власти опровергли информацию о стрельбе в еще одном учебном заведении в городе.

