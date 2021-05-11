Дети не пострадали в результате стрельбы в школе в Казани – Минобрнауки Татарстана

10:17
"Насколько я знаю, среди пострадавших детей нет. Детей эвакуируют", – цитирует собеседницу агентства РИА Новости.
В то же время есть информация от источника агентства ТАСС о том, что погиб учитель и шесть детей.
Ранее стало известно о стрельбе в одной из школ в Казани. По данным правоохранительных органов, стрельбу в учреждении открыли двое неизвестных. По данному факту прокуратура республики организовала проверку. Позже поступила информация о том, что в школе произошел взрыв.
В экстренных службах рассказали, что одним из стрелявших оказался подросток. По предварительным данным, он задержан. Второй стрелок остается в здании школы.
На место ЧП направлены более 20 бригад скорой. Также к месту происшествия выехал президент Татарстана.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: