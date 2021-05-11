Дети не пострадали в результате стрельбы в школе в Казани – Минобрнауки Татарстана

Среди пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани детей нет, сообщили в министерстве образования Татарстана.

"Насколько я знаю, среди пострадавших детей нет. Детей эвакуируют", – цитирует собеседницу агентства РИА Новости.

В то же время есть информация от источника агентства ТАСС о том, что погиб учитель и шесть детей.

Ранее стало известно о стрельбе в одной из школ в Казани. По данным правоохранительных органов, стрельбу в учреждении открыли двое неизвестных. По данному факту прокуратура республики организовала проверку. Позже поступила информация о том, что в школе произошел взрыв.

В экстренных службах рассказали, что одним из стрелявших оказался подросток. По предварительным данным, он задержан. Второй стрелок остается в здании школы.

На место ЧП направлены более 20 бригад скорой. Также к месту происшествия выехал президент Татарстана.