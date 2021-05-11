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Происшествия

11:01

Число погибших при стрельбе в школе в Казани возросло до 11 – СМИ

происшествия регионы

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Число погибших при стрельбе в школе в Казани возросло до 11, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По уточненным данным, в результате стрельбы в школе в Казани погибли 11 человек", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, двое детей разбились после падения с третьего этажа здания.

Главное управление МЧС РФ по Татарстану запустило горячую линию для оказания психологической помощи.

"На базе ГУ МЧС России по Республике Татарстан открыт телефон горячей линии по номеру 8 (843) 288-45-67. На месте работают психологи Центра экстренной психологической помощи, их количество будет увеличено за счет соседних регионов", – сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее полицейские задержали одного подростка, устроившего стрельбу.

Источник в администрации школы рассказал, что нападавший в настоящее время не учится в школе № 175. Возможно, он учился там раньше.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, второй нападавший ликвидирован.

На место происшествия приехал президент Татарстана Рустам Минниханов. Также прокуратура организовала проверку по факту ЧП.

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Сюжет: Стрельба в школе в Казани

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