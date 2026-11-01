Матвиенко во главе делегации Совфеда посетит Китай

Фото: пресс-служба Совета Федераций

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавит делегацию верхней палаты парламента в ходе официального визита в Китай. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

В Пекине Матвиенко встретится с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи и председателем Народного политического консультативного совета КНР Ван Хунином, уточнили в пресс-службе.

Во вторник в Сиане спикер Совфеда проведет встречу с руководством провинции Шэньси и посетит педагогический университет, где пообщается со студентами и преподавателями. Мероприятие в Сиане приурочено к перекрестным Годам российско-китайского сотрудничества в области образования в 2026–2027 годах.

В состав делегации также вошли вице-спикер палаты Константин Косачев, глава комитета по международным делам Андрей Денисов, руководитель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, первые зампреды комитетов Иван Абрамов и Юлия Лазуткина, зампред комитета Андрей Чернышев и сенатор Александр Ролик.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Сам саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне. В 2026 году Путин и Си Цзиньпин встречались дважды: в ходе официального визита российского президента в Китай и в Бишкеке на полях заседания глав государств ШОС.

