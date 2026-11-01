В Ростове-на-Дону возбудили дело о похищении и убийстве семейной пары

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Уголовное дело о похищении и убийстве двух человек завели в Ростове-на-Дону, тела погибших обнаружили с признаками расчленения, сообщил Следственный комитет России.

Фигурантом стал 26-летний местный житель. По версии следствия, у подозреваемого случился конфликт с семейной парой. Мужчину и женщину насильно поместили в автомобиль, после чего злоумышленник скрылся. Затем он нанес потерпевшим множественные удары колюще-режущим предметом в область туловища – от полученных ран они скончались на месте.

Тела погибших с признаками насильственной смерти и расчленения нашли 1 ноября 2026 года на участке местности в Аксайском районе Ростовской области.

Фигуранта подозревают в убийстве двух лиц, сопряженном с похищением человека, а также в похищении человека. Расследование ведет СУ СК России по Ростовской области.

Ранее в Челябинске в квартире нашли тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери с признаками насильственной смерти. СМИ сообщают, что подозреваемый – сотрудник частного охранного предприятия. Он вернулся из служебной командировки накануне. После убийства женщины и девочки мужчина покончил с собой.

