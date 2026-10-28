В Челябинске мужчина, женщина и ребенок найдены мертвыми в квартире

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Тела мужчины, женщины и ее 15-летней дочери с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире в Челябинске. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В ведомстве добавили, что тела обнаружили 28 октября в одной из квартир дома на улице Олимпийской в микрорайоне Вишневая Горка.

СК возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"). Следователи и следователи-криминалисты регионального СКР осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

По данным канала SHOT, подозреваемым в преступлении является Вячеслав Г. 1987 года рождения. Он убил сожительницу и ее дочь, после чего покончил с собой. Также СМИ отметили, что в квартире в момент ЧП находились несколько несовершеннолетних. Двое мальчиков убежали к соседям и спаслись. Также внутри находился грудной ребенок, он не пострадал.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве женщины на востоке Москвы. По версии следствия, сожитель задушил женщину, а затем, чтобы скрыть следы преступления, вывез тело в Московскую область.