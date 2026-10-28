28 октября, 10:57Мэр Москвы
Собянин: Москва продолжит внедрение философии здорового долголетия
Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы
Москва продолжит развивать программу комплексной диагностики здоровья и внедрять философию здорового долголетия в городскую медицину. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
В 2025 году средняя продолжительность жизни в Москве впервые превысила 80 лет. Одним из ключевых факторов роста этого показателя стала профилактика заболеваний.
Программа комплексной диагностики помогает оценить риски для здоровья, определить тип старения, рассчитать биологический возраст и выявить показатели, которым необходимо уделить особое внимание. За несколько месяцев первый этап программы завершили почти 1 миллион человек, которым назначили свыше 3 миллиона углубленных лабораторных и инструментальных исследований.
Пройти первый этап можно в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Для этого нужно заполнить анкету о самочувствии и образе жизни. На основе ответов система формирует персональный набор обследований из расширенного московского пакета, а направления автоматически появляются в приложении.
Затем пользователям предлагают пройти дополнительные опросы, функциональные тесты по видеоинструкциям и биоимпеданс-анализ, а также рассчитать биологический возраст.
Система сопоставляет результаты с данными электронной медицинской карты и при необходимости формирует дополнительный перечень обследований, например при значительном расхождении биологического и паспортного возраста.
Дополняют программу павильоны здорового долголетия. Летом они работали на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ. За 15–20 минут посетители могли оценить состояние организма и получить рекомендации по здоровому образу жизни. Экспресс-диагностику в павильонах прошли более 15 тысяч человек.
Теперь этот формат решено продлить на площадках городского проекта "Зима в Москве".
Вместе с тем участники "Московского долголетия" могут бесплатно заниматься десятками направлений – от танцев и гимнастики до иностранных языков, компьютерной грамотности и ландшафтного дизайна. Занятия ведут культурные центры, подведомственные департаменту культуры, а записаться в группы можно на сайтах учреждений или лично.