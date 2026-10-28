Собянин: Москва продолжит внедрение философии здорового долголетия

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Москва продолжит развивать программу комплексной диагностики здоровья и внедрять философию здорового долголетия в городскую медицину. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

В 2025 году средняя продолжительность жизни в Москве впервые превысила 80 лет. Одним из ключевых факторов роста этого показателя стала профилактика заболеваний.

Программа комплексной диагностики помогает оценить риски для здоровья, определить тип старения, рассчитать биологический возраст и выявить показатели, которым необходимо уделить особое внимание. За несколько месяцев первый этап программы завершили почти 1 миллион человек, которым назначили свыше 3 миллиона углубленных лабораторных и инструментальных исследований.

Пройти первый этап можно в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Для этого нужно заполнить анкету о самочувствии и образе жизни. На основе ответов система формирует персональный набор обследований из расширенного московского пакета, а направления автоматически появляются в приложении.

Затем пользователям предлагают пройти дополнительные опросы, функциональные тесты по видеоинструкциям и биоимпеданс-анализ, а также рассчитать биологический возраст.

Система сопоставляет результаты с данными электронной медицинской карты и при необходимости формирует дополнительный перечень обследований, например при значительном расхождении биологического и паспортного возраста.

Дополняют программу павильоны здорового долголетия. Летом они работали на Никитском бульваре, Трубной площади и ВДНХ. За 15–20 минут посетители могли оценить состояние организма и получить рекомендации по здоровому образу жизни. Экспресс-диагностику в павильонах прошли более 15 тысяч человек.

Теперь этот формат решено продлить на площадках городского проекта "Зима в Москве".

Вместе с тем участники "Московского долголетия" могут бесплатно заниматься десятками направлений – от танцев и гимнастики до иностранных языков, компьютерной грамотности и ландшафтного дизайна. Занятия ведут культурные центры, подведомственные департаменту культуры, а записаться в группы можно на сайтах учреждений или лично.