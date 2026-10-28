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28 октября, 16:38

Политика

Путин заявил о необходимости государственного регулирования соцсетей

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Страны должны самостоятельно регулировать работу социальных сетей. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя влияние интернет-платформ на протесты во Франции.

По словам главы государства, французские власти испытывают трудности с контролем над соцсетями, которые не находятся под суверенным управлением страны. Путин связал это с ситуацией в крупных французских городах.

Президент высказался во время осмотра выставки, посвященной передовым российским решениям в ключевых сферах экономики и социальной сфере.

Глава Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Марсель заявил, что социальные сети способствовали организации беспорядков, разрушают демократию и разжигают негативные настроения в обществе. По его словам, 17 октября соцсети использовали, чтобы направлять людей разного возраста в места, где происходили преступления, нападения и мародерство.

Волна протестов началась во Франции в конце сентября с выступлений школьников и студентов региона Иль-де-Франс, недовольных перегруженным расписанием и нехваткой учителей, а затем переросла в массовые акции против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.

В ходе беспорядков задержали более 2 тысяч человек, пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных, а премьер Себастьян Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в центрах отдельных городов, включая площадь Республики и квартал Ле-Аль в Париже.

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