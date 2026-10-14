В Польше задержали более 170 подростков после нападений в школах

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Польская полиция продолжает массово задерживать подростков после серии нападений в учебных заведениях страны. Число задержанных превысило 170 человек, сообщила замминистра внутренних дел и администрации республики Магдалена Рогульская.

"В утреннем докладе говорится о 177 задержанных, более 138 тысяч проверок", – приводит ее слова РИА Новости.

По ее данным, 43 человека из этого числа поместили в детские воспитательные центры или изоляторы для детей. Какие именно обвинения предъявляют задержанным, замминистра не уточнила.

Ранее сообщалось, что во Франции студенты высших учебных заведений и учащиеся старших классов организовали около 360 акций протеста во второй день общенациональной забастовки. Показатели говорят о спаде протестной активности.

По данным министерства образования Франции, 94,2% лицеев принимали учеников, тогда как 214 были закрыты.