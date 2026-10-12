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12 октября, 11:39

Происшествия

В Польше задержали двух россиян по делу о банде банковских мошенников

Фото: 123RF.com/breizhatao

В Польше задержаны двое россиян, которых подозревают в мошенничестве с использованием быстрых мобильных платежей. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального следственного бюро полиции страны.

Всего польские спецслужбы задержали 12 человек, включая украинца и девятерых поляков. Их подозревают в организации международной преступной группы, занимавшейся банковским мошенничеством.

Семерых фигурантов уже заключили под стражу, остальные находятся под надзором полиции. Всем задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Члены группировки, выдавая себя за сотрудников банков и интернет-магазинов, совершали мошенничество через быстрые онлайн-переводы с использованием одноразовых кодов. Первоначальная оценка ущерба составляет приблизительно 250 тысяч злотых (около 5,36 миллиона рублей).

По данным портала RMF FM, задержанные россияне прибыли в Польшу два года назад и проживали там на временной основе.

Ранее в Малайзии при ликвидации мошеннического кол-центра была задержана россиянка. Всего правоохранители задержали 98 человек. Задержанных иностранцев доставили в иммиграционное управление для дальнейшего расследования. Местные власти считают, что группа ранее могла работать в других странах, включая Камбоджу и Вьетнам.

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