В Санкт-Петербурге три дня удерживали мужчину, якобы укравшего деньги компании

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Жителя Санкт-Петербурга трое суток насильно удерживали в его съемном жилье, отобрав 1,5 миллиона рублей и вынудив подписать договоры о продаже двух машин. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД (ГУ МВД).

Согласно данным ведомства, 33-летний житель города обратился в полицию Красногвардейского района. По его рассказу, на него напали и привезли в квартиру на Большеохтинском проспекте, которую он арендует.

Там мужчину продержали три дня, забрали деньги и заставили оформить продажу Audi и BMW. После этого злоумышленники уехали, а потерпевший пошел в полицию, где оценил нанесенный ему ущерб в 12,3 миллиона рублей.

Иномарка, на которой передвигались подозреваемые, принадлежала 28-летнему жителю Ростовской области. Его задержали в Колпино. Еще одного фигуранта, 29-летнего предполагаемого напарника, задержали в поселке имени Тельмана Ленинградской области.

"По предварительным данным, задержанные пытались таким образом вернуть деньги, принадлежащие компании, в которой работал потерпевший, полагая, что он завладел ими незаконно", – рассказали в ГУ МВД.

Полиция проводит проверку. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.

Ранее в Алтайском крае мужчина насильно удерживал несовершеннолетнего в гараже. В местных СМИ и соцсетях мать рассказала, что мужчина запер ее сына в гараже. Местный житель объяснил свои действия тем, что подросток повредил чужое имущество. Родители нашли мальчика, используя геолокацию телефона.

