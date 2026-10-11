11 октября, 17:12Происшествия
В Санкт-Петербурге три дня удерживали мужчину, якобы укравшего деньги компании
Фото: depositphotos/blinow61
Жителя Санкт-Петербурга трое суток насильно удерживали в его съемном жилье, отобрав 1,5 миллиона рублей и вынудив подписать договоры о продаже двух машин. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД (ГУ МВД).
Согласно данным ведомства, 33-летний житель города обратился в полицию Красногвардейского района. По его рассказу, на него напали и привезли в квартиру на Большеохтинском проспекте, которую он арендует.
Там мужчину продержали три дня, забрали деньги и заставили оформить продажу Audi и BMW. После этого злоумышленники уехали, а потерпевший пошел в полицию, где оценил нанесенный ему ущерб в 12,3 миллиона рублей.
Иномарка, на которой передвигались подозреваемые, принадлежала 28-летнему жителю Ростовской области. Его задержали в Колпино. Еще одного фигуранта, 29-летнего предполагаемого напарника, задержали в поселке имени Тельмана Ленинградской области.
"По предварительным данным, задержанные пытались таким образом вернуть деньги, принадлежащие компании, в которой работал потерпевший, полагая, что он завладел ими незаконно", – рассказали в ГУ МВД.
Полиция проводит проверку. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается.
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