Мужчина похитил и удерживал девочку, которую два дня искали в ХМАО

Фото: sledcom.ru

Девочку, которую несколько дней искали в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), похитил и удерживал у себя дома мужчина, рассказали в пресс-службе регионального управления СК России.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, мама девочки обратилась в УМВД России по городу 8 июня около 23:00. Она объяснила, что ее 10-летняя дочь ушла гулять на городское озеро и не вернулась. На поиски пропавшего ребенка был направлен весь личный состав полиции города.

В итоге девочку нашли в квартире жилого дома, у нее не обнаружено видимых телесных повреждений.

Выяснилось, что 7 июня 47-летний мужчина похитил девочку в районе Комсомольского озера в Нижневартовске. Он привез ее домой на личном автомобиле и насильно удерживал, пока ребенка не освободили правоохранители. Кроме того, он запугал ее и приказывал выполнять его требования.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело о похищении, он задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Смоленске 9-летняя девочка отправилась на прогулку с собакой, оставив дома телефон и ключи, и пропала. В итоге ее нашли живой через три дня в квартире одного из домов на территории Заднепровского района в 300 метрах от места жительства семьи девочки.

Вместе с ребенком там находился местный житель, который ранее был приговорен к 3 годам лишения свободы условно за хранение и приобретение психотропного вещества в крупном размере. Его задержали. По данным СМИ, он отказался от дачи показаний и потребовал предоставить ему адвоката.

