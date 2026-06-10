График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 12:23

Происшествия

Мужчина похитил и удерживал девочку, которую два дня искали в ХМАО

Фото: sledcom.ru

Девочку, которую несколько дней искали в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), похитил и удерживал у себя дома мужчина, рассказали в пресс-службе регионального управления СК России.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, мама девочки обратилась в УМВД России по городу 8 июня около 23:00. Она объяснила, что ее 10-летняя дочь ушла гулять на городское озеро и не вернулась. На поиски пропавшего ребенка был направлен весь личный состав полиции города.

В итоге девочку нашли в квартире жилого дома, у нее не обнаружено видимых телесных повреждений.

Выяснилось, что 7 июня 47-летний мужчина похитил девочку в районе Комсомольского озера в Нижневартовске. Он привез ее домой на личном автомобиле и насильно удерживал, пока ребенка не освободили правоохранители. Кроме того, он запугал ее и приказывал выполнять его требования.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело о похищении, он задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Смоленске 9-летняя девочка отправилась на прогулку с собакой, оставив дома телефон и ключи, и пропала. В итоге ее нашли живой через три дня в квартире одного из домов на территории Заднепровского района в 300 метрах от места жительства семьи девочки.

Вместе с ребенком там находился местный житель, который ранее был приговорен к 3 годам лишения свободы условно за хранение и приобретение психотропного вещества в крупном размере. Его задержали. По данным СМИ, он отказался от дачи показаний и потребовал предоставить ему адвоката.

Читайте также


происшествиярегионы

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

Почему риск воспаления сухожилия увеличивается на отдыхе?

Причиной недуга становятся чрезмерные нагрузки из-за слишком долгих прогулок на отдыхе

Человек в течение года не занимается спортом, ведет малоактивный образ жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика