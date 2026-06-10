Уполномоченным по правам человека в Москве стал Андрей Мецлер

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Депутаты Мосгордумы назначили члена Общественной палаты Москвы Андрея Мецлера на должность уполномоченного по правам человека в столице. Соответствующее постановление было принято на заседании парламента.

Мецлер родился в 1976 году. С 2017 года он является руководителем геронтологического центра "Юго-Западный" столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В 2024 году он возглавил Совет директоров стационарных учреждений социального обслуживания, а в 2025-м – вошел в Общественную палату Москвы V созыва. Там Мецлер работал в составе комиссии по здравоохранению и социальной политике.

Кандидатуру Андрея Мецлера в конце мая предложил Сергей Собянин после того, как уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила о своем переходе на другую работу.

